Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Pkw gerät in Brand

Uslar - USLAR-VOLPRIEHAUSEN (zi.) Ein am Mühlensiek abgestellter Pkw geriet in der Zeit vom 20.10.18, 20:30 Uhr, bis zum 21.10.18, 09:00 Uhr, in Brand und brannte vollständig aus. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Über die Ursache können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/92600-0.

