Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Pkw rammt mehrere andere ...

Pkw rammt mehrere andere geparkte Pkw kurz vor dem Eulenfestgelände

Einbeck - Einbeck -vo. Stadt Einbeck, Neuer Markt, Freitag, 12. Oktober 2018, 22.52 Uhr. Kurzer Schreck am frühen Abend, ein Pkw kommt mit überhöhter Geschwindigkeit die Straße Neuer Markt in Fahrtrichtung zum Möncheplatz hinunter, wo das Veranstaltungsgelände Eulenfest beginnt, und rammt dort mehrere am Fahrbahnrand parkend abgestellte Pkw. Durch die vor dem Möncheplatz an den Sperren postierten Polizeibeamten kann dann aber schnelle Entwarnung gegeben werden: Kein Anschlagszenario - ein Unfall mit einem betrunkenen Fahrzeugführer. Kraftfahrzeugführer des 3er BMW war ein 20-jähriger Junger Mann aus Lemgo. Mit im Fahrzeug saßen noch zwei weiterer junge Männer aus dem Bereich Einbeck. Insgesamt wurden durch den Unfall drei unbeteiligte Pkw beschädigt. Zwei der drei Insassen im unfallverursachenden Pkw wurden durch den Unfall leicht verletzt, die Schadenshöhe wird auf über 16.000,- Euro geschätzt. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt und ihm eine Blutprobe entnommen.

