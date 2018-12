Polizeiinspektion Northeim/Osterode / PKW überschlug sich - ...

PKW überschlug sich - Mutter und Kind blieben unverletzt -

Osterode - Wulften, L 523, 30.11.18, 09.00 Uhr

WULFTEN / L 523 (US) Die junge Frau aus Hattorf war am 30.11.18, gg. 09.00 Uhr, mit ihrem Skoda auf der Landesstraße 523 unterwegs. Mit an Bord war ihre zweijährige Tochter. In einer Linkskurve kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich ihr PKW und kam auf einem Acker wieder auf den Rädern zum Stehen. Beide Personen hatten einen Schutzengel und wurden nicht verletzt, jedoch vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden i.H.v. 2000,-- Euro.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Osterode Leitung

Telefon: 05522/508 0 Fax: 05522/508 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/