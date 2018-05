Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Quadfahrer bei ...

Quadfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Uslar - USLAR-GIERSWALDE (zi.)

Ein 37-jähriger Quadfahrer aus Freden fuhr am 21.05.18, um 12:50 Uhr, auf der B 241 am Ortsausgang von Gierswalde auf ein vorausfahrendes Motorrad auf. Dabei kippte das Quad um, der Fahrer stürzte auf die Straße und musste verletzt in das Krankenhaus Weende eingeliefert werden. Der vorausfahrende Motorradfahrer wurde nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1.700,- Euro.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Uslar Pressestelle

Telefon: 05571/92600 0 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/