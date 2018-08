Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Räuberische Erpressung

Räuberische Erpressung

Northeim - Northeim, Am Mühlenanger - Sonntag, 26.08.2018, gegen 16.00 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Sonntag gegen 16.00 Uhr kam es in der Straße Am Mühlenanger zu einer räuberischen Erpressung. Zwei unbekannte junge Männer traten auf einen 14-Jährigen zu und hielten ihn fest. Dabei bedrohten sie ihr Opfer mit einem Messer und forderten ihn auf, sein Geld herzugeben. In seiner Not zog der Schüler einige wenige Euro aus der Tasche. Mit dem Geld verschwanden die Täter in Richtung Innenstadt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. In weiteren Ermittlungen gelang es, den Täter mit dem Messer zu identifizieren. Gegen diesen 18 Jahre alten Northeimer und seinen bislang noch unbekannten Mittäter wird nun wegen räuberischer Erpressung strafrechtlich ermittelt.

Zeugen, die am Sonntagnachmittag den Vorfall in der Straße Am Mühlenanger beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

