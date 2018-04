Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Raub auf dem Bahndamm

Raub auf dem Bahndamm

Am 06.04.2018, gegen 20:35 Uhr, wurde ein 18-jähriger junger Mann aus Uslar im Bereich des Radwegs parallel zur Sohnreystraße von 3 unbekannten Männern überfallen. Die 3 Männer schlugen und traten auf das Opfer ein und erreichten so die Aushändigung seines Handys. Außerdem entrissen sie ihm eine Umhängetasche. Bei den Tätern soll es sich um junge Männer im Alter von ca. 18 - 25 Jahren gehandelt haben. Einer trug einen auffälligen pinkfarbenen Pullover mit Aufdruck und eine graue Jogginghose. Sie flüchteten anschließend unerkannt auf dem Bahndamm in Richtung Allershausen. Das Opfer wurde leicht verletzt zurückgelassen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/926000, in Verbindung zu setzen.

