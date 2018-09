Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Raub auf Northeimer ...

Raub auf Northeimer Tankstelle am 04. September aufgeklärt

Northeim - Northeim - Dienstag, 11. September 2018

NORTHEIM (fal) - Am 04.09.2018, gegen 22.00 Uhr überfiel ein maskierter Täter die ESSO-Tankstelle an der Einbecker Landstraße. (Siehe Pressemitteilung vom 05.09.2018, 11.40 Uhr) Nahezu zeitgleich kam es nicht weit entfernt auf der Berliner Allee und im Benzweg durch einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer zu einer Verkehrsunfallflucht. (Siehe Pressemitteilung vom 05.09.2018, 10.58 Uhr). Die intensiven Ermittlungen durch das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim/Osterode haben inzwischen nachweislich ergeben, dass die beiden Vorfälle nicht in einem Zusammenhang stehen.

Der Raubüberfall wurde von einem 17 Jahre alten Northeimer begangen. Geholfen haben ihm dabei durch ausbaldowern und "Schmiere stehen" zwei 15 und 16 Jahre alte Northeimer. Die drei Jugendlichen räumten in ihren Vernehmungen die Tat ein, bzw. gaben ihre Tatbeteiligungen zu. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Der unter Drogeneinfluss stehende 49 Jahre alte Northeimer hielt sich etwa zur Tatzeit des Raubüberfalls tatsächlich in der Nähe der Tankstelle in der Einbecker Landstraße auf. Die weiteren Ermittlungen führten zu dem Ergebnis, das der Northeimer in diesem Zusammenhang aber tatunverdächtig ist. Der 49-Jährige hatte an diesem Abend lediglich Verkehrs- und Drogendelikte begangen. Da er unter Bewährung und Führungsaufsicht stand, wurde er am 05.09.2018 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen dem Haftrichter am Landgericht Göttingen vorgeführt. Der Haftrichter erließ einen Sicherungshaftbefehl. Im Anschluss wurde der 49-Jährige in die JVA Rosdorf überstellt.

