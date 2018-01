Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Raubüberfall

Raubüberfall

Osterode - 37197 Hattorf, Kornhausstraße

Montag, 15.01.2018; 12:00 Uhr

OSTERODE (TH) Am Montagmittag gegen 12:00 Uhr leerte ein Angestellter den Kassenautomat einer Selbstbedienungstankstelle in Hattorf am Harz. Diese Situation nutze ein bisher unbekannter Täter und schlug den 23jährigen nieder, um ihm das Bargeld zu entreißen. Danach flüchtete der Täter unerkannt. Der Angestellte wurde durch die Tat so schwer verletzt, dass er nach der Alarmierung der Polizei in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Hier wurde er zur Behandlung und Beobachtung vorübergehend aufgenommen. Eine Täterbeschreibung konnte das Opfer nicht abgeben. Auch ist über die Höhe des erbeuteten Geldbetrages derzeit noch nichts bekannt.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterode unter der Tel.: 05522/5080 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Osterode Leitung

Telefon: 05522/508 0 Fax: 05522/508 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/