Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Reitzubehör entwendet

Reitzubehör entwendet

Northeim - 37176 Nörten-Hardenberg, Hardenberg-Vorderhaus, Waldrand, Sonntag, 20.05.2018 - Samstag, 26.05.2018,

Nörten-Hardenberg (Gro)

Ein am Waldrand abgestellter Pferdeanhänger wurde im o.g. Tatzeitraum durch Manipulation am Schloss geöffnet. Aus dem Inneren wurde eine Reitkappe und Vorderzeug entwendet. Es entstand Schaden durch den Diebstahl in Höhe von ca. 350 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nörten-Hardenberg oder Northeim zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Pressestelle

Telefon: 05551/7005 200 Fax: 05551/7005 250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/