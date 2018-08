Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Rollerfahrer schwer ...

Rollerfahrer schwer verunglückt

Osterode - Osterode, Petershütter Allee, 30.08.18, 08.15

OSTERODE (US) Ein 17 Jahre junger Mann wurde am Donnerstag, gg. 08.15 Uhr, von einem Verkehrsteilnehmer liegend auf der Straße Petershütter Allee aufgefunden. Da er verletzt war, wurde ein RTW gerufen und die Polizei informiert. Nach einer kurzen Befragung gab der 17 Jährige an, von einem Autofahrer nach einem Überholvorgang geschnitten worden zu sein. Hierdurch musste er stark abbremsen und hatte dann aufgrund der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Roller verloren und kam zu Fall. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Rollerfahrer wurde schwer verletzt in die Uni-Klinik gebracht. Am Roller entstand ein Schaden i.H.v. 300,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

