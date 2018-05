Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Sachbeschädigung ...

Sachbeschädigung Osterode, Hauptstraße Freitag, 23:45h-23:50h

Osterode - OSTERODE (mei) In Osterode kam es am Freitag, kurz vor Mitternacht im Osteroder Stadtteil Freiheit zu einer Sachbeschädigung an einem Holzzaun. Bislang vermutlich mehrere unbekannte Täter zerstörten ein Gartentor und ca. 10m eines Holzzaunes. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500EUR. Die Osteroder Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Zeit um Mitternacht auffällige Personen bemerkt haben bzw. andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05522-8050 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

