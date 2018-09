Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Sachbeschädigung

Sachbeschädigung

Uslar - 37170 Uslar, Mauerstr.

(tm)In dem Zeitraum vom 26.09.2018, 00.00h, bis 27.09.2018, 12.00h, betritt ein bisher unbekannter Täter ein Gartengrundstück in der Mauerstr. In Uslar und schlägt an einer Gartenhütte eine Fensterscheibe ein. Sachschaden ca. 20,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/926000 entgegen.

