Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Sachbeschädigung am ...

Sachbeschädigung am Kulturbahnhof

Uslar - USLAR/ALLERSHAUSEN (stüw.) Am Sonntag, 11.11.2018, zwischen 03.00 Uhr und 03.30 Uhr, kam es in Allershausen am Kulturbahnhof zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter schossen auf eine Fensterscheibe des Gebäudes und beschädigten diese dadurch. Der entstandene Schaden beträgt ca. 300,- Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

