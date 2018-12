Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Sachbeschädigung an einem ...

Sachbeschädigung an einem Fahrzeug

Osterode - Osterode, Sudetenstraße, 30.11.18, 21.00 Uhr - 01.12.18, 14.30 Uhr

OSTERODE (US) Die 43-Jähr. Geschädigte hatte ihren PKW am Freitag, gg. 21.00 Uhr, in Osterode, in der Sudetenstraße, abgestellt. Am nächsten Tag bemerkte sie von der Fahrertür bis zum hinteren Kotflügel einen wellenförmigen Kratzer in der Lackierung. Ein bislang unbekannter Täter hatten den Lack mit einem spitzen Gegenstand beschädigt und somit einen Schaden i.H.v. 1000,-- Euro verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

