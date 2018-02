Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Sachbeschädigung an PKW

Sachbeschädigung an PKW

Osterode - Wulften, Mittelweg, 17.02.18,23.00Uhr - 18.02.18, 08.00 Uhr

WULFTEN (US) Der 60jähr Geschädigte aus Wulften stellte seinen Pkw am 17.02.2018 in der Straße Mittelweg in Wulften, Höhe "Oder-Apotheke",, im ruhenden Verkehr ab. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte musste er feststellen, dass beide Außenspiegel des Pkw, als auch die Antenne, abgerissen waren. Der Schaden beläuft sich auf 150,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hattorf unter der Tel. 05584/364 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Osterode Leitung

Telefon: 05522/508 0 Fax: 05522/508 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/