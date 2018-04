Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Sachbeschädigung an Pkw

Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend haben unbekannte Täter an zwei Pkw jeweils einen Reifen zerstochen. Die Pkw, ein VW Golf Variant und ein VW Golf Sportsvan, waren vor dem Haus der Geschädigten in der Steinbergstraße in Dassel-Markoldendorf abgestellt gewesen. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Dassel bzw. in Einbeck zu wenden.

