Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Sachbeschädigung an Pkw

Sachbeschädigung an Pkw

Osterode - OSTERODE, Parkplatz Luisenstraße, Sonntag, gegen 05:45 Uhr

OSTERODE (SIM) Eine bislang unbekannte männliche Person wurde in den frühen Morgenstunden dabei beobachtet, wie er auf dem Parkplatz der Luisenstraße u.a. einen Aussenspiegel eines gelben Renault Clio abtrat. Unmittelbar danach flüchtete der Täter in bislang unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Osterode, 05522-5080, in Verbindung zu setzen.

