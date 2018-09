Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Sachbeschädigung an PKW

Sachbeschädigung an PKW

Einbeck - Freitag, 21.09.2018 zwischen 17:40 Uhr und 20:00 Uhr Einbeck, Benser Straße

EINBECK (da) - Ein Unbekannter hat am Freitagabend zwischen 17:40 Uhr und 20:00 Uhr einen abgestellten PKW Ford mit einem Steinwurf beschädigt und so ca. 400EUR Schaden angerichtet. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05561/949780 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

