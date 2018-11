Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Sachbeschädigung auf ...

Sachbeschädigung auf Northeimer Friedhof

Northeim - Northeim, Friedhof am Harztor - In der Nacht zum Sonntag, 11. November 2018

NORTHEIM (fal) - In der Nacht zum Sonntag haben ein oder mehrere Unbekannte insgesamt zwölf Grabsteine muslimischer Grabstätten auf dem Northeimer Stadtfriedhof mit roter Farbe beschädigt. Gesprüht wurden dabei auch drei Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Gemeldet wurde der Vorfall am Sonntagvormittag gegen 09.00 Uhr von zwei Friedhofsbesuchern. Durch die Farbschmierereien entstand ein Sachschaden von ca. 1.300 Euro.

Die Tatortgruppe der Polizeiinspektion hat eine intensive Spurensicherung am Tatort durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung, Störung der Totenruhe und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen werden vom Staatsschutzkommissariat der Polizeiinspektion Northeim/Osterode geführt. Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag auf oder in der Nähe des Friedhofes auffällige Beobachten gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 mit der Northeimer Polizei in Verbindung zu setzen.

