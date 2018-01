Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Sachbeschädigung durch ...

Sachbeschädigung durch Graffiti

Bad Lauterberg - Bad Lauterberg, Wissmannstraße, 19.01.-20.01.2018 (sku)

In der Nacht von Freitag 19.01.18 auf Samstag 20.01.18 besprühten bislang unbekannte Täter in der Wissmannstraße in Bad Lauterberg eine Garagenwand mit Gaffiti. Dem Garageneigentümer ist dadurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstanden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Bad Lauterberg unter 05524-9630.

