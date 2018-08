Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Sachbeschädigung durch ...

Sachbeschädigung durch Graffiti in Bad Sachsa

Bad Lauterberg - BAD SACHSA, 27.08.2018, Uffestraße (bla)

In Bad Sachsa ist es in der Nacht zu Montag zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti gekommen. Im Bereich der Marktstraße und Uffestraße haben bislang unbekannte Täter an insgesamt vier Hauswänden gleichgelagerte Slogans geschmiert. Der entstandene Schaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Sachsa in Verbindung zu setzen.

