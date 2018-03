Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Sachbeschädigung eines Pkw

Sachbeschädigung eines Pkw

Northeim - 37154 Northeim, Schaupenstiel 3, Donnerstag 29.3., 21.30 Uhr bis Freitag 30.3.2018, 07.15 Uhr

NORTHEIM (hei) - bisher unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag einen Pkw BMW X 4, der in der Straße Schaupenstiel, auf Höhe der Hausnummer 3 am Fahrbahnrand geparkt war. Mit einem unbekannten Gegenstand wurde die hintere linke Seitenscheibe so beschädigt, dass sie komplett gesplittert ist. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 300,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel. 05551-70050).

