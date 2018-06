Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Sachbeschädigungen an ...

Sachbeschädigungen an parkenden Fahrzeugen

Osterode - 37539 Bad Grund (Harz, OT: Badenhausen), Burgweg und Thüringer Straße; Tatzeitraum: Sa., 02.06.2018 (19:30 Uhr) - So., 03.06.2018 (15:30 Uhr)

Bad Grund (JU) In der Nacht zu Sonntag beschädigten unbekannte Täter in zwei Straßen zwei am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen die Hinweise zum Täter/zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05522-5080 mit der Polizei Osterode in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Osterode Leitung

Telefon: 05522/508 0 Fax: 05522/508 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/