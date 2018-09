Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Sachbeschädigungen an ...

Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen

Osterode - Teichhütte, Im Kampe / Thüringer Straße, 22.009.18, 20.00 Uhr - 23.09.18, 14.25 Uhr

TEICHHÜTTE (US) Am letzten Wochenende wurde mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gemeldet. Unbekannte Täter hatten auf dem freizugänglichen Areal eines Kfz-Betriebes in der Thüringer Straße, an zwei nicht zugelassenen PKW die Scheibe eingeschlagen. Das Handschuhfach wurde geöffnet, aber augenscheinlich keine Gegenstände entwendet. Eine weitere Sachbeschädigung ereignete sich in der Straße Im Kampe, auf einer Stellfläche neben einer Autowerkstatt. Hier wurde die Heckscheibe sowie die Scheibe der hinteren Tür der Beifahrerseite eines PKW eingeschlagen. Die Täter durchwühlten das Handschuhfach und das Fach der Mittelarmlehne. Ob ein Entwendungsschaden vorliegt konnte noch nicht geklärt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 4000,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

