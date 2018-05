Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Schwerer Raub auf ...

Schwerer Raub auf Goldschmiede im Dezember 2017 in Northeim - Northeimer Kripo sucht Zeugen - Wer kann Hinweise zu dem gestohlenen Schmuck oder einer auffälligen Jacke geben?

Northeim - NORTHEIM (fal) - Am Samstag, 16.12.2017, gegen 09.13 Uhr wurde die Goldschmiede in der Breiten Straße von zwei maskierten Tätern überfallen. Bei dem Raubüberfall erbeuteten die Unbekannten damals Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. (siehe Pressemitteilung vom 17.12.2017 - 13:05)

Die maskierten Männer betraten gegen 09.13 Uhr das kleine Geschäft in der Breiten Straße. Mit einer zumindest echt aussehenden Pistole bedrohten sie die 61 Jahre alte Goldschmiedin und eine 42 Jahre alte Angestellte. Beide Frauen mussten sich auf den Boden legen, wo sie gefesselt wurden. Die beiden Männer suchten anschließend den Verkaufsraum nach Bargeld und Schmuck ab. Gestohlen wurden Bargeld sowie Gold- und Silberschmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Täter flüchteten aus dem Geschäft und liefen zu Fuß in westlicher Richtung auf der Breiten Straße in Richtung Markt. Hier verliert sich bislang ihre Spur.

Bei dem Raub wurden ausschließlich einzeln angefertigte individuelle Schmuckstücke gestohlen. Bilder dieser Schmuckstücke sowie der beiden maskierten Täter und dem Schriftzug auf einer auffälligen Jacke befinden sich im Anhang und auf der Homepage der Polizeiinspektion Northeim/Osterode:

https://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Zeugen, die ein Schmuckstück wiedererkennen oder die Hinweise zu der auffälligen Täterjacke mit dem Schriftzug "LOUD BEATS SAVED MY LIFE!" geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 bei der Northeimer Polizei zu melden.

