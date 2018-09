Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Spritztour ohne Wissen ...

Spritztour ohne Wissen des Halters - Unbekannter verursacht Unfall und flüchtet

Northeim - Nörten-Hardenberg, Lange Straße In der Zeit zwischen dem 08.09.2018, 17 Uhr, und dem 09.09.2018, 12 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (la/pa) Ohne Wissen des Besitzers hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende dessen PKW benutzt, eine Kollision verursacht und Unfallflucht begangen. Die Originalschlüssel für den Audi A 6 waren zur fraglichen Zeit offen im Wohnhaus des Geschädigten abgelegt. Die näheren Tatumstände werden derzeit noch ermittelt.

Fest steht, dass der Fahrer kurz vor Ende seiner Spritztour in unmittelbarer Nähe der Halteranschrift von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen massiven Bauzaun geprallt war, der ein Carport absicherte. Anschließend hatte er den Wagen zurück in die Ausgangsposition geparkt und den Schlüssel zurückgelegt. Dass sein PKW im Heckbereich völlig demoliert und ein Reifen geplatzt war, hatte der 45-jährige Geschädigte bei der Inbetriebnahme am Sonntagmittag bemerkt. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf 3.000 Euro geschätzt.

