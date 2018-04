Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Stromverteilerkasten ...

Stromverteilerkasten beschädigt und unerlaubt entfernt

Bad Gandersheim - Vermutlich Nacht zum Mittwoch, 10/11.04.2018 Kalefeld, Eboldshäuser Straße/Mühlenstieg

Kalefeld (Bo.) Am Donnerstag, 12.04.2018 wird gemeldet, dass der Stromverteilerkasten an der Einmündung Mühlenstieg beschädigt ist. Die Fa. Harzenergie sichert den Kasten ab. Nach ersten Ermittlungen könnte ein Fahrzeug den Kasten touchiert haben. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war es in der Eboldshäuser Straße zu erheblicher Verkehrsbelastung durch die Vollsperrung der A 7 gekommen. Einige der Verkehrsteilnehmer nutzten den Einmündungsbereich zum Rangieren und Wenden, wobei ein bisher Unbekannter den Schaden verursacht haben könnte.

Die Schadenshöhe dürfte bei etwa 400 EUR liegen.

