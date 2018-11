Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Täter stieg in Hütte ein

Täter stieg in Hütte ein

Osterode - Osterode/Lasfelde, Lehmbrinksweg, 27.10.18, 17.00 Uhr - 03.11.18, 17.30 Uhr

OSTERODE/LASFELDE (US) Am Samstag, 03.11.18, hatte der Geschädigte den Diebstahl aus der Hütte bemerkt und bei der Polizei angezeigt. Ein bislang unbekannter Täter betrat demnach das umzäunte Grundstück in Lasfelde, Lehmbrinksweg. Hier gelangte er vmtl. durch eine auf der Rückseite befindliche Luke in das Hütteninnere und entwendete div. Elektrowerkzeuge sowie einen Forsthelm. Dem Geschädigten entstand ein Schaden i.H.v. 370,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

