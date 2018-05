Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Taschendiebstahl - Zeugen ...

Taschendiebstahl - Zeugen gesucht

Northeim - 37154 Northeim, City Center, Grafenhof 2, Freitag,11.05.2018, 15.30 Uhr

Northeim (kob) Ein(e) unbekannte(r) Täter(in) hat am Freitagnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft des City-Center in der Northeimer Innenstadt den Geldbeutel einer 59-Jährigen gestohlen. Die Geschädigte hielt sich gegen 15.30 Uhr in dem Geschäft auf. An der Kasse bemerkte sie, dass ihr der Geldbeutel aus ihrem umgehängten Rucksack gestohlen worden war. In dem Geldbeutel befanden sich neben dem Personalausweis und den Bankkarten, noch Bargeld.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem bzw. die Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Northeim (05551/7005-0 ) zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Pressestelle

Telefon: 05551/7005 200 Fax: 05551/7005 250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/