Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Tief Elena richtet ...

Tief Elena richtet leichte Schäden an

Einbeck - Freitagnachmittag, 21.09.2018 Einbeck und Wenzen

EINBECK (da) - Der erste Herbststurm sorgte am Freitagmittag (21.09.18) für drei polizeiliche Einsätze in Einbeck und Umgebung. Im Stadtgebiet fiel in der Neuen Straße ein Bauzaun um und beschädigte einen daneben geparkten PKW leicht. Im Deinerlindenweg brach ein größerer Ast von einem Baum und fiel auf einen darunter stehenden PKW Mercedes; hierbei wurde das Dach leicht beschädigt. Der Gesamtschaden steht zur Zeit nicht fest. Ein weiterer Baum fiel sturmbedingt in Wenzen in der Straße Am Hillebach um und musste beseitigt werden. Schäden entstanden hierbei nicht.

