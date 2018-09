Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Traktor übersehen - ...

Traktor übersehen - 4.000EUR Schaden

Einbeck - Samstag, 22.09.2018; 11:15 Uhr Dassel/Amelsen, Auf dem Brinke

DASSEL (da) - Zu einem Verkehrsunfall mit 4.000EUR Sachschaden kam es am gestrigen Samstagvormittag gegen 11:15 Uhr in Amelsen in der Straße Auf dem Brinke. Der Fahrer eines Paketbringdienstes wollte nach einer Auslieferung rückwärts aus der Straße zurücksetzen und übersah hierbei einen hinter ihm von der Hannoverschen Straße einbiegenden Traktor. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von 3.000EUR bzw. 1.000EUR. Sowohl der 32-jährige Fahrer des Paketdienstes als auch der 60-jährige Traktorfahrer aus dem Bereich Dassel bleiben unverletzt.

