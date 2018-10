Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Trunkenheit im Straßenverkehr

Trunkenheit im Straßenverkehr

Bad Lauterberg - 37441 Bad Sachsa, Kirchstraße, Mittwoch, 03.10.2018, 11.30 Uhr

BAD LAUTERBERG (Bor) Am Mittwoch, 03.10 2018, 11.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Lauterberg in Bad Sachsa, Kirchstraße, einen 55-jährigen Kraftfahrer aus Herzberg am Harz. Während der Verkehrskontrolle wurde Alkoholgeruch beim Pkw-Führer festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert 1,34 Promille. Daraufhin wurde dem Kraftfahrer eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren bezüglich der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

