Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Trunkenheitsfahrt

Trunkenheitsfahrt

Bad Lauterberg - Walkenried, Sachsaer Weg 06.05.2018, gegen 12:20 Uhr

Walkenried (klu) - Am Sonntagmittag wurde im Sachsaer Weg in Walkenried ein 58-jähriger Einwohner aus Zorge mit seinem Kleinkraftrad angehalten und kontrolliert. Im Verlaufe der Kontrolle wurde deutlich Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Daher wurde ihm im Krankenhaus Herzberg eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muß nun mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

