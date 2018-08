Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Trunkenheitsfahrt mit ...

Trunkenheitsfahrt mit über 2,4 Promille

Osterode - WULFTEN, Bilshäuser Str., Sonntag, 26.08.2018 gegen 03:30 Uhr; In den frühen Morgenstunden befuhr ein 18jähriger Verkehrsteilnehmer aus Wulften die Bilshäuser Str. Anscheinend verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Bordstein, so dass der Pkw stark beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Daraufhin wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen. Ein Strafverfahren wird eingeleitet. Am Pkw des Beschuldigten entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

