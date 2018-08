Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Überfall auf Tankstelle: ...

Überfall auf Tankstelle: Täter erbeutet Geld und Zigaretten

Osterode - 37412 Herzberg, Osteroder Straße, Fr., 17.08.18, 22:39 Uhr

OSTERODE(BB) Eine Tankstelle in der Osteroder Straße in Herzberg wurde am Freitagabend gegen 22:39 Uhr überfallen. Ein bislang unbekannter männlicher Täter fing einen Angestellten am Seitenausgang der Tankstelle ab und verschaffte sich unter Vorhalt eines Messers Zugang in den Verkaufsraum. Dort forderte er das gesamte Bargeld aus den Registrierkassen sowie eine größere Anzahl Zigarettenstangen. Der Täter sprühte dem Angestellten anschließend eine unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht, sperrte ihn in einen Toilettenraum ein und verließ die Tankstelle in unbekannte Richtung. Dem Opfer gelang es nach kurzer Zeit, einen Alarm auszulösen. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei mit Funkstreifenwagen aus Herzberg, Osterode, Bad Lauterberg und Northeim führten jedoch bislang nicht zum Erfolg. Die Polizei ist nun auf der Suche nach einem ca. 175 cm großen Mann mit stabiler Statur. Dieser trug dunkle Kleidung, unter anderem einen dunklen Kapuzenpullover. Der Täter soll etwa 40 Jahre alt sein und kein akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Der Angestellte der Tankstelle musste nach dem Vorfall ärztlich betreut werden. Hinweise nimmt die Polizei Northeim unter Telefon 05551/70050 oder die Polizei Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen.

