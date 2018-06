Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Überholer übersehen - ...

Überholer übersehen - hoher Sachschaden

Einbeck - Dassel (pap) Am Donnerstag, 07.06.2018, kam es gegen 16.55 Uhr auf der Kreisstraße 531, Dassel Richtung Eilensen, zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, weil ein Pkw-Fahrer einen überholenden Pkw übersehen hat. Zum Unfallzeitpunkt fuhren vier Pkw auf der Kreisstraße hintereinander. Als der Fahrer des letzten Autos in der Schlange, ein 47-jähriger Dasselaner gesehen hat, dass aus der Gegenrichtung kein Fahrzeug entgegenkommt, hat er zum Überholen angesetzt. Kurz nachdem er den ersten Wagen passiert hat, scherte der Fahrer (69) des zweiten ebenfalls zum Überholen aus. Der 49-jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er stieß so gegen den Pkw des Ausscherenden, dass dieser gegen den ersten Pkw, den er eigentlich überholen wollte, prallte. Eine Mitfahrerin in diesem Wagen wurde hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 17000 Euro,-.

