Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Unbekannte besprühen ...

Unbekannte besprühen Autos - Polizei sucht Zeugen

Northeim - Northeim, Ortsteil Denkershausen, Teichblick In der Zeit zwischen dem 25.09.2018, 18:00 Uhr, und dem 26.09.2018, 07:00 Uhr

DENKERSHAUSEN (ro) Vermutlich in der Nacht zu Mittwoch kam es in der Straße "Teichblick" in Denkershausen zu mehreren Sachbeschädigungen, zu denen die Polizei um sachdienliche Hinweise bittet, insbesondere von Anwohnern.

Betroffen sind drei PKW, die jeweils in Garagenzufahrten oder am Fahrbahnrand abgestellt waren. Unbekannte hatten die Fahrzeuge mit Graffitis besprüht und dadurch insgesamt circa 450 Euro Sachschaden verursacht.

Einen Tatverdacht gibt es nicht. Zeugen, die in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen verdächtige Personen in der Straße "Teichblick" gesehen haben, bittet die Polizei, sich zu melden. Hinweise nehmen die Beamten des 2. Fachkommissariats des Zentralen Kriminaldienstes in Northeim unter der Rufnummer 05551 7005-0 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Pressestelle

Telefon: 05551/7005 200 Fax: 05551/7005 250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/