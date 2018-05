Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Unbekannte Täter ...

Unbekannte Täter zerstören mehrere Glasscheiben am Kiosk des Priorteichs in Walkenried

Bad Lauterberg - WALKENRIED, 11.05.2018, Priorteich (bla) In der vergangenen Woche ist es zu einer Sachbeschädigung am Kiosk des Priorteichs in Walkenried gekommen. Unbekannte Täter zerstörten mehrere Fenster an den Toilettenkabinen des Kiosks. Darüber hinaus wurde ein Holzfensterladen zerbrochen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Walkenried oder dem Polizeikommissariat in Bad Lauterberg in Verbindung zu setzen.

