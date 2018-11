Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Unbekannter Fußgänger in ...

Unbekannter Fußgänger in Walkenried angefahren

Bad Lauterberg - 37445 Walkenried, Landesstraße 601 Montag, 19.11.2018, 18.45 Uhr

BAD LAUTERBERG (han) Ein bisher unbekannter Fußgänger wurde Montagabend im Bereich der Gemeinde Walkenried vermutlich von einem Auto angefahren. Ein 67 - jähriger Autofahrer hatte gegen 18.45 Uhr auf seiner Fahrt auf der L 601 in Fahrtrichtung Walkenried in der Dunkelheit plötzlich ein dumpfes Geräusch wahrgenommen und bemerkt, dass er mit seinem rechten Außenspiegel mit etwas kollidiert sein muss. Nachdem er angehalten hatte, bemerkte er einen Fußgänger, der lautstark schimpfte, aber einfach davonging. Die Polizei bittet den Fußgänger, sich auf der Dienststelle in Walkenried (05525 - 1685) zu melden. Ob er bei dem Anprall mit dem Spiegel verletzt wurde, ist nicht bekannt.

