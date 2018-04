Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Unerlaubte Müllentsorgung

Unerlaubte Müllentsorgung

Am Sonnabend, 21.04.2018, gegen 12:45 Uhr wurden ein 67-jähriger Einbecker und sein bislang unbekannter Begleiter beobachtet, wie sie an der Kreisstraße zwischen Immensen und Edemissen einen Müllsack in ein Gebüsch warfen. Am Feststellort wurden weitere Müllsäcke aufgefunden. Die aufmerksamen Zeugen konnten das amtliche Kennzeichen des Pkw des Betroffenen ablesen und der Polizei mitteilen. Der Betroffene musste die Säcke vom Ort entfernen und nun einen Nachweis für die ordnungsgemäße Entsorgung beibringen. Weiterhin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

