Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Unerlaubtes Entfernen vom ...

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Einbeck - einbeck - bru

Am Sonnabend gegen 10:30 Uhr parkte der Führer eines Pkw Hyundai in Höhe der Post, Sertürnerstraße in Einbeck, aus. Hierbei kam es zu eienr Berührung mit dem ordnungsgemäß neben ihm geparkten Pkw Opel. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorfall und verstaändigte die Halterin des Opel. Gegen den mutmaßlichen Führer des Hyundai, einem 77-jährigen Einbecker, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die Schadenshöhe wurde auf 500,-EUR geschätzt.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Einbeck Pressestelle

Telefon: 05561/94978 0 Fax: 05561/94978 250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/