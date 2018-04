Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Unfall beim Überholen

Unfall beim Überholen

Einbeck - Einbeck (TMü)

37574 Einbeck, Landesstr. 487, Einbeck, Rtg. Volksen

Mittwoch, 04.04.18, 17.25 Uhr

Am Mittwoch Nachmittag kam es während eines Überholvorganges auf der L 487 zur seitlichen Berrührung von zwei Pkw, da der Verursacher, ein 19-jähriger Einbecker, zu weit nach links fuhr, während er überholt wurde. Hierbei enstand Sachschaden an den beiden Außenspiegeln in Höhe von insgesamt ca. 200,- Euro. Gegen den Verursacher wurde ein Verwarngeld erhoben.

