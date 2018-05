Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Unfall zwischen zwei ...

Unfall zwischen zwei Motorradfahrern

Northeim - Nörten-Hardenberg, Untere Dorfstraße 05.05.18, 10.05 Uhr

LÜTGENRODE (schw) Am 05.05.18, 10.05 Uhr befuhr eine Gruppe Motorradfahrer aus dem Bereich Wuppertal die Untere Dorfstraße in Lütgenrode, in Richtung Obere Dorfstraße. An der Einmündung zur Oberen Dorfstraße musste ein 67-jähriger Motorradfahrer der Gruppe sein Motorrad verkerhsbedingt anhalten. Dieses bemerkte der dahinter fahrende 49-jährige Fahrzeugführer zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden auf. Der 67-jährige stürzte daraufhin mit seinem Motorrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde in das Krankenhaus nach Northeim verbracht. Insgesamt entstand an den beiden beteiligten Motorrädern ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 2000,- EUR.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Pressestelle

Telefon: 05551/7005 200 Fax: 05551/7005 250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/