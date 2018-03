Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Unfallflucht

Unfallflucht

Osterode - Gittelde (na), Schulstr., Dienstag, 20.03.2018, 20.00 - 23.00 Uhr Am Dienstagabend, wischen 20 und 23 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim rangieren einen Beleuchtungsmasten in der Schustraße in Gittelde. Der Masten brach in Höhe der Erdeinfassung ab und fiel zu Boden, wodurch ein Schaden von etwa 500,- EUR entstand. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Grund oder Osterode in Verbindung zu setzen.

