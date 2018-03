Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Unfallflucht

Unfallflucht

Northeim - Northeim, Hirschberger Straße 20.03.2018, In der Zeit zwischen 05:30 und 13:30 Uhr

NORTHEIM (ro/pa) Rund 1.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag in der Hirschberger Straße verursacht, als er gegen ein geparktes Auto stieß. Im Anschluss daran verließ der Fahrer unerlaubt die Unfallstelle.

Am Mittwoch hatte der Geschädigte Strafanzeige wegen Unfallflucht erstattet. Laut Protokoll hatte er seinen 5er BMW am Morgen in einer der Parkboxen bei ContiTech abgestellt. Als er mittags zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er den Frontschaden fest.

Anhand der Unfallspuren vermutet die Polizei, dass der Aufprall möglicherweise durch einen rangierenden LKW verursacht worden sein könnte.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 05551 7005-0 entgegen.

