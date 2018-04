Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Unfallflucht durch ...

Unfallflucht durch Fußgängerin mit Hund

Einbeck - Einbeck (TMü)

37574 Einbeck, Grimsehlstr./Kapellenstr., dortige Fußgängerampel

Mittwoch, 04.04.18, 16.50 Uhr

Ein 44-jähriger Mann aus Einbeck fuhr am Mittwoch Nachmittag an der Ampel Kapellenstr/ Grimsehlstr. auf der Fußgängerfuhrt mit seinem Fahrrad an einer Fußgängerin vorbei, die ihren Hund an der Leine führte. Beim Vorbeifahren sprang der Hund in Rtg. Radfahrer, worauf dieser zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Die ca. 50-jährige Frau, die einen großen rotfarbenen Hund mit langem Fell führte, entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern.

Zeugen, die den Vorfall evtl. beobachtet haben oder Angaben zur Hundehalterin machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck, Tel: 05561-949780 zu melden.

