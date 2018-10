Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Unfallflucht in Bad ...

Unfallflucht in Bad Sachsa nach Kollision mit geparktem Pkw

Bad Lauterberg - BAD SACHSA, 13.10.2018, Wiedaer Straße (bla)

Zu einem Verkehrsunfall mit Flucht ist es am Samstag in der Wiedaer Straße in Bad Sachsa gekommen. Ein vermutlich blaufarbener Pkw streifte im Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Ford Mondeo. Durch die Kollision entstand am Mondeo ein Sachschaden von circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Sachsa in Verbindung zu setzen.

