Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Unfallflucht nach ...

Unfallflucht nach Zeugenhinweis aufgeklärt

Northeim - 37154 Northeim, Hillerser Straße 11, Samstag, 20.1.2018, 14.35 Uhr

NORTHEIM (hei) - auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Hillerser Straße stieß am Samstagnachmittag ein Pkw Opel beim Rückwärtsfahren gegen einen dort geparkten Pkw Renault eines 50-jährigen Northeimers. Anschließend fuhr der Fahrer des Opel weiter und entfernte sich vom Parkplatz, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall wurde von einem aufmerksamem Zeugen beobachtet, der sich auch das Kennzeichen merken konnte. Durch die eingesetzten Beamten konnte im Zuge der weiteren Ermittlungen der verursachende Pkw ausfindig gemacht und schließlich auch der Unfallverursacher ermittelt werden. Am geparkten Pkw Renault entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

