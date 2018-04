Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Unfallverursacher flüchtig

Unfallverursacher flüchtig

Bad Lauterberg - BAD SACHSA, Kyffhäuser Straße, Freitag, 27.04.2018, 15:00 Uhr, bis Sonntag, 29.04.2018, 12:30 Uhr (MüH)

Im Zeitraum vom 27.04.2018 bis zum 29.04.2018 kam es in der Kyffhäuser Straße in 37441 Bad Sachsa zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier kollidierte eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug, beim Befahren der Kyffhäuser Straße, mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug und entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Unfall im Zeitraum der Grünabfallsammlung am Samstag, den 28.04.2018, ereignete.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Sachsa, unter der Telefonnummer 05523/481, in Verbindung zu setzen.

