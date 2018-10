Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Ungewöhnlicher Unfall - ...

Ungewöhnlicher Unfall - Pkw rollte ungebremst von Ladefläche eines Abschleppwagen runter

Einbeck - Einbeck -vo. Stadt Einbeck, Altendorfer Tor 7b, Samstag, 13. Oktober 2018, 15.50 Uhr. Von einem ADAC-Abschleppwagen wurde ein liegen gebliebener Pkw Cherokee zu einem Autohaus im Altendorfer Tor abgeschleppt. Der Pkw stand noch auf der Ladefläche des Abschlepp-Lkw und war vorne noch mit Sicherungsgurten befestigt, die hinteren Abfahrrampen waren schon an der Ladefläche angebracht. Der ADAC-Fahrer wies den Pkw-Halter an, die Handbremse des Cherokee zu lösen und ging davon aus, dass sich der Fahrzeugführer dazu in seinen Pkw setzt und die Betriebsbremse dann betätigt. Der Fahrzeugführer löste jedoch die Handbremse und stieg dann wohl wieder aus. Nach Lösen der Sicherungsgurte setzte sich dadurch der Cherokee von selbst in Bewegung und rollte vom Abschleppwagen runter und wurde erst von einem angrenzenden Gartenzaun abgebremst. Über die Schadenshöhen liegen noch keine Angaben vor.

